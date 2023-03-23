Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 2023 (1. Bölüm)

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci 2023 programının ilk bölümüne Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Bakara Suresi 183-186. ayetler

10:00 Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan

28:00 Ramazan ayından nasıl istifade edilmeli?

37:00 Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan

01:00:00 Kehf Suresi 107-110. Ayetler \ İhlas Suresi

01:30:00 Rahmetin Yeryüzüne Tecellisi: Ramazan

01:33:00 Ensar ve Muhacir Örnekliğinde Yardımlaşma Bilinci

01:36:00 Borç Vermenin En Güzeli: Karz-ı Hasen

01:50:00 Samimiyet ve Muhabbet Ayı: Ramazan

01:58:00 İslam'da Birlik ve Beraberlik Şuuru

02:04:00 Müminler Arasında Kardeşlik Bilinci