Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 2023 (1. Bölüm)

Ramazan ayından nasıl istifade edilmeli?

23 Mart 2023 | 13:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci 2023 programının ilk bölümüne Prof. Dr. Abdullah Kahraman ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci
03:00 Bakara Suresi 183-186. ayetler
10:00 Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan
28:00 Ramazan ayından nasıl istifade edilmeli?
37:00 Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan
01:00:00 Kehf Suresi 107-110. Ayetler \ İhlas Suresi
01:30:00 Rahmetin Yeryüzüne Tecellisi: Ramazan
01:33:00 Ensar ve Muhacir Örnekliğinde Yardımlaşma Bilinci
01:36:00 Borç Vermenin En Güzeli: Karz-ı Hasen
01:50:00 Samimiyet ve Muhabbet Ayı: Ramazan
01:58:00 İslam'da Birlik ve Beraberlik Şuuru
02:04:00 Müminler Arasında Kardeşlik Bilinci

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Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 2023 (1. Bölüm)
Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan | Sahur Sevinci 2023 (1. Bölüm) 23 Mart 2023 | 12:49