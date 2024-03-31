Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi | Sahur Sevinci
Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi | Sahur Sevinci
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan ve Doç. Dr. Murat Kaya konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:05 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan
05:40 Birlik Ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif
09:02 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet
10:15 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim
13:12 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim
16:03 Peygamberimiz Ve Ashabının İtikad Ve Amelde Takip Ettikleri Yol: Sünnet
16:30 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye
19:02 Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğü Nasıl Anlaşılmalı?
25:40 Hz. Peygamberimizin Söylediği Söz, Yaptığı Fiil Ve Onaylarının Ortak Adı: Sünnet
28:32 Başı Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Ayı: Ramazan-ı Şerif
33:30 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi
36:02 Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri
37:10 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye
39:10 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan
45:40 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak
49:41 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet
56:45 Kur'an'ın Hz. Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer
1:01:10 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim Ve Sünnet-i Seniyye
1:06:41 Sonsuz Rahmet Ve Mağrifet Ayı: Ramazan
1:07:25 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
1:11:05 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi
1:14:30 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak
1:15:06 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim