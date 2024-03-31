Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi | Sahur Sevinci

Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi | Sahur Sevinci

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.30'da Vav TV'de sizlerle... Sahur Sevinci'nin bu bölümünde Prof. Dr. Abdullah Hikmet Atan ve Doç. Dr. Murat Kaya konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:05 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan

05:40 Birlik Ve Beraberlik Ayı: Ramazan-ı Şerif

09:02 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet

10:15 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim

13:12 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim

16:03 Peygamberimiz Ve Ashabının İtikad Ve Amelde Takip Ettikleri Yol: Sünnet

16:30 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye

19:02 Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğü Nasıl Anlaşılmalı?

25:40 Hz. Peygamberimizin Söylediği Söz, Yaptığı Fiil Ve Onaylarının Ortak Adı: Sünnet

28:32 Başı Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennem Azabından Kurtuluş Ayı: Ramazan-ı Şerif

33:30 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi

36:02 Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri

37:10 Hayata Geçirilmiş Kur'an: Sünnet-i Seniyye

39:10 Af, Rahmet Ve Mağfiret Ayı: Ramazan

45:40 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak

49:41 Dinin İki Ana Kaynağı: Kur'an Ve Sünnet

56:45 Kur'an'ın Hz. Peygamber'in Sünnetine Verdiği Değer

1:01:10 Müminin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim Ve Sünnet-i Seniyye

1:06:41 Sonsuz Rahmet Ve Mağrifet Ayı: Ramazan

1:07:25 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

1:11:05 Dinin Anlaşılması Ve Yaşanmasında Kur'an Ve Sünnet Bütünlüğünün Önemi

1:14:30 Kur'an Ve Sünnete Sımsıkı Sarılarak Dünya Ve Ahiret Saadetine Ulaşmak

1:15:06 İnsanlık İçin Kılavuz Ve Hidayet Güneşi: Kur'an-ı Kerim