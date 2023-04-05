İbadet | Sahur Sevinci (4. Bölüm) - 26.03.2023

Programın 4. bölümüne Mehmet Emin Ay ve Yusuf Özkan Özburun konuk oldu. Sosyal Bütünleşmede İbadetlerin Rolü konuşuldu.

05 Nisan 2023 | 20:51
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Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 4. bölümüne Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Sosyolog Yusuf Özkan Özburun konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci
10:00 Rahmet Ve Bereket Ayı Ramazan
15:00 İmanda Samimiyetin Göstergesi: İbadet
30:00 Allah Neden Kendisine İbadet Edilmesini İster?
50:00 Merhaba Şehr-i Ramazan Merhaba
01:00:00 İbadetlerin Kişinin Sosyal Hayatına Etkisi
01:20:00 İbadetlerin Bir Sınırı Var Mı?
01:50:00 İbadetlerin Sosyal Hayata Ve Ahlaki Davranışlara Etkisi
02:00:00 Sosyal Bütünleşmede İbadetlerin Rolü

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