İnfakın Toplumsal Faydaları | Sahur Sevinci

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...
Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 6. bölümüne Hamid-i Evvel Camii Müezzini Kerem Bilgiç, Dr. Ekrem Keleş ve Sosyolog Erkan Çav konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
05:00 Kur'an-ı Kerim Ayı "Ramazan"
15:00 Kur'an'ın teşvik ettiği ibadetlerden: İnfak
18:00 Kardeşliğin ve paylaşmanın en anlamlı sembolü: Ramazan
29:00 Allah'ın verdiği nimetlere şükretmenin yollarından biri
31:00 Varoluş Sadakası: Sadaka-i Fıtır
38:00 Kur'an'ın teşvik ettiği ibadetlerden: İnfak
49:00 Vav Nağme
01:15:00 İnfakın bir ölçüsü var mıdır?
01:24:00 Allah yolunda verilen en güzel borç: Karz-ı Hasen
01:32:00 İnfakın toplumsal faydaları ve etkileri
01:44:00 Sahabe-i Kiram'ın infak hassasiyeti
01:48:00 İslam dininin önemli ibadetlerinden: İnfak
02:00:00 İnfak ederken dikkat edilmesi gereken hususlar neler?
02:08:00 İnfak kültürünü gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz?
02:16:00 İnfak etmenin kişinin bireysel ve sosyal hayatına faydaları