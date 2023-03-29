İnfakın Toplumsal Faydaları | Sahur Sevinci

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 6. bölümüne Hamid-i Evvel Camii Müezzini Kerem Bilgiç, Dr. Ekrem Keleş ve Sosyolog Erkan Çav konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

05:00 Kur'an-ı Kerim Ayı "Ramazan"

15:00 Kur'an'ın teşvik ettiği ibadetlerden: İnfak

18:00 Kardeşliğin ve paylaşmanın en anlamlı sembolü: Ramazan

29:00 Allah'ın verdiği nimetlere şükretmenin yollarından biri

31:00 Varoluş Sadakası: Sadaka-i Fıtır

38:00 Kur'an'ın teşvik ettiği ibadetlerden: İnfak

49:00 Vav Nağme

01:15:00 İnfakın bir ölçüsü var mıdır?

01:24:00 Allah yolunda verilen en güzel borç: Karz-ı Hasen

01:32:00 İnfakın toplumsal faydaları ve etkileri

01:44:00 Sahabe-i Kiram'ın infak hassasiyeti

01:48:00 İslam dininin önemli ibadetlerinden: İnfak

02:00:00 İnfak ederken dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

02:08:00 İnfak kültürünü gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz?

02:16:00 İnfak etmenin kişinin bireysel ve sosyal hayatına faydaları