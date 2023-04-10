İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci

Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?

10 Nisan 2023 | 16:56
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 17. bölümüne Hüseyin Yavuz, Prof. Dr. Adem Apak ve Prof. Dr. Murat Şimşek konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

09:00 Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan

13:00 İslam düşünce geleneğinde "Adalet"

16:00 Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) evrensel mesajlarından biri: Adalet

20:00 İslam'ın adalet anlayışı

37:00 Tevhid inancı ile adalet arasında nasıl bir ilişki vardır?

01:05:00 Rahman Suresi 1 - 25. Ayetler

01:16:00 Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?

01:28:00 Bireysel ve toplumsal yönleriyle adalet kavramı

01:37:00 Kur'an-ı Kerim'e göre adaletin ölçüsü nedir?

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