İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi | Sahur Sevinci (27. Bölüm) 18.04.2023

"Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol" emrini nasıl idrak edebiliriz?

19 Nisan 2023 | 12:31
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Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Rap Sanatçısı Resul Aydemir ve Prof. Dr. Kemal Yıldız konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:00 Muhammed Talha Yeşil - Furkan Suresi 71. - 77. Ayetler

16:00 İstikamet rehberinin indiği gece: Kadir Gecesi

25:00 "Emrolunduğun Gibi Dosdoğru Ol" emrini nasıl idrak edebiliriz?

36:00 Şeytanın insanı doğru ile aldatmasını nasıl anlamalıyız?

01:01:00 İnfitar Suresi 6 - 19. Ayetler

01:12:00 Günlük hayatımızdaki günahlar bizi istikametten çıkarır mı?

01:26:00 Kur'an-ı Kerim'in rehberliği

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