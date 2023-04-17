Kadir Gecesi | Sahur Sevinci (26. Bölüm) 17.04.2023

Bu bölümde Mustafa Akgül ve Prof. Dr. Ömer Çelik ile "Kadir Gecesi" konuşuldu.

18 Nisan 2023 | 14:32
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Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Mustafa Akgül ve Prof. Dr. Ömer Çelik konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

05:00 Duhan Suresi

12:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan

16:00 Ramazan'ı uğurlarken

20:00 Kur'an'ı Kerim ayı Ramazan

23:00 Kadir Gecesi'nin gizli tutulmasının sebebi nedir?

27:00 Ramazan'ın her gününü Kadir Gecesi gibi yaşamak

31:00 Kadir Gecesi'nin gizlenmesinin sebebi

38:00 Kadir Gecesi'nin fazileti

43:00 Kadir Gecesi'nin nasıl ihya etmeliyiz?

49:00 İlahi dinletisi

01:03:00 İnsan Suresi

01:09:00 Kur'an'a karşı görevlerimiz neler?

01:28:00 Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihya ve idrak etmek

01:44:00 İstanbul için imsak vakti

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