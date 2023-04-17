Kadir Gecesi | Sahur Sevinci (26. Bölüm) 17.04.2023

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...
Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Mustafa Akgül ve Prof. Dr. Ömer Çelik konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
05:00 Duhan Suresi
12:00 Elveda Ya Şehr-i Ramazan
16:00 Ramazan'ı uğurlarken
20:00 Kur'an'ı Kerim ayı Ramazan
23:00 Kadir Gecesi'nin gizli tutulmasının sebebi nedir?
27:00 Ramazan'ın her gününü Kadir Gecesi gibi yaşamak
31:00 Kadir Gecesi'nin gizlenmesinin sebebi
38:00 Kadir Gecesi'nin fazileti
43:00 Kadir Gecesi'nin nasıl ihya etmeliyiz?
49:00 İlahi dinletisi
01:03:00 İnsan Suresi
01:09:00 Kur'an'a karşı görevlerimiz neler?
01:28:00 Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihya ve idrak etmek
01:44:00 İstanbul için imsak vakti