Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak I Sahur Sevinci (12. Bölüm) I 03.04.2023

Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Besteci Yücel Arzen konuk oldu. Kültürlerarası Sanat Ve Müzik konuşuldu.

04 Nisan 2023 | 11:44
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Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 12. bölümüne Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Marmara Üni. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mehmet Efendioğlu konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci - Hasan Basri Karadeniz sunumu
03:30 Adem Bilgetay - Tevbe Suresi 111-112. ayetler
14:26 Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak
21:50 İbadet-ahlak bütünlüğü
32:12 Hz. Peygamberimizin (sav) ahlakı ve ahlaka verdiği önem
50:09 Vav Nağme: Ender Doğan İlahileri
01:02:30 Nisa Suresi 78-81. ayetler

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