Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 14. bölümüne Prof. Dr. Hayati Yılmaz ve Doç. Dr. Murat Kaya konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

13:00 Kur'an Ayı Ramazan-ı Şerif

14:00 Kur'an-ı Kerim'in Önemi Ve Mahiyeti

21:00 Kur'an ve Sünnetin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi 30.00 Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü

40:00 Sünnetin Kaynağı Vahiy midir?

01:12:00 Hz. Peygamberimize (SAV) Kur'an Dışında Vahiy Geldi mi?

01:25:00 Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Birlikteliğinde Yatan Unsurlar

01:36:00 Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir?

01:41:00 Hz. Peygamberimizin (SAV) Yaşadığı Zorluklar Neler?

01:50:00 Sahabenin Kur'an-ı Kerim'e Karşı Tutumu Nasıldı?