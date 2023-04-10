Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 19. bölümüne Kur'an tilavetiyle Reşat Atasever, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:00 Ra'd Suresi, 1-4. Ayetler
09:00 Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan
14:00 İslam ilim geleneğinin temeli: Tefekkür
16:00 Tefekkür kavramı ve Kur'an'daki yansımaları
23:00 Kur'an'ı Kerim perspektifinde tefekkür
33:00 Tefekkürün bir sınırı var mı?
37:00 İslam düşünce geleneğinde tefekkür
43:00 Tefekkürü nasıl anlamalıyız?
45:40 Mehmet Kemiksiz'den ilahi dinletisi
01:02:00 Nahl Suresi, 10-14. Ayetler
01:12:00 Kur'an neden tefekkürün üzerinde durmaktadır?
01:17:00 Tefekkür nasıl bir ibadettir?
01:28:00 İslam düşüncesinde tefekkürden hareketle hangi gruplar ortaya çıkar?
01:39:00 Kişinin tefekkür etmesine engel olan durumlar nelerdir?
01:41:00 Tahkiki iman ve taklidi iman nedir?
01:57:00 İstanbul için imsak vakti ve dua