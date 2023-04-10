Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 19. bölümüne Kur'an tilavetiyle Reşat Atasever, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Ra'd Suresi, 1-4. Ayetler

09:00 Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan

14:00 İslam ilim geleneğinin temeli: Tefekkür

16:00 Tefekkür kavramı ve Kur'an'daki yansımaları

23:00 Kur'an'ı Kerim perspektifinde tefekkür

33:00 Tefekkürün bir sınırı var mı?

37:00 İslam düşünce geleneğinde tefekkür

43:00 Tefekkürü nasıl anlamalıyız?

45:40 Mehmet Kemiksiz'den ilahi dinletisi

01:02:00 Nahl Suresi, 10-14. Ayetler

01:12:00 Kur'an neden tefekkürün üzerinde durmaktadır?

01:17:00 Tefekkür nasıl bir ibadettir?

01:28:00 İslam düşüncesinde tefekkürden hareketle hangi gruplar ortaya çıkar?

01:39:00 Kişinin tefekkür etmesine engel olan durumlar nelerdir?

01:41:00 Tahkiki iman ve taklidi iman nedir?

01:57:00 İstanbul için imsak vakti ve dua