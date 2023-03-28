Müminin miracı: Namaz

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 5. bölümüne Prof. Dr. Yusuf Keskin, Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaç konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:44 Hac Suresi 75-78. ayetler

11:30 Mü'minin miracı namaz

16:07 Namaz Müslüman için neden önemlidir?

19:14 Namazın önemi ve mahiyeti nedir?

20:17 Namazın insan sağlığına etkileri neler?

23:37 Namazın önemi ve mahiyeti

43:37 Vav Nağme: Ender Doğan

58:21 Ankebut Suresi 41-45. ayetler

01:15:25 Namaz ruh dünyamızı nasıl şekillendiriyor?

01:21:05 Namaz insana ne kazandırır?