Müminin miracı: Namaz

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 5. bölümüne Prof. Dr. Yusuf Keskin, Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaç konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
02:44 Hac Suresi 75-78. ayetler
11:30 Mü'minin miracı namaz
16:07 Namaz Müslüman için neden önemlidir?
19:14 Namazın önemi ve mahiyeti nedir?
20:17 Namazın insan sağlığına etkileri neler?
23:37 Namazın önemi ve mahiyeti
43:37 Vav Nağme: Ender Doğan
58:21 Ankebut Suresi 41-45. ayetler
01:15:25 Namaz ruh dünyamızı nasıl şekillendiriyor?
01:21:05 Namaz insana ne kazandırır?