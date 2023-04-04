Musibet karşısında duruş nasıl olmalı? I Sahur Sevinci (13. Bölüm) I 04.04.2023

Programa Doç. Dr. Yasin Pişgin ve Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli konuk oldu. Tedbir, tevekkül ve takdir konuşuldu.

04 Nisan 2023 | 21:48
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Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 13. bölümüne Doç. Dr. Yasin Pişgin ve Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci - Hasan Basri Karadeniz sunumu
03:30 Adem Bilgetay - Hac Suresi 75-78. ayetler
10:00 Kur'an'ı Kerim ayı Ramazan
14:00 Rahmet ve bereket ayı Ramazan
17:00 Mümince duruşun temel ilkeleri: Tedbir, tevekkül ve takdir
32:00 Tedbir ve tevekkül noktasından insana düşen görevler nelerdir?
47:00 İnsan suresi, 23-31. Ayetler
01:09:00 Tedbirini terk eyle ilahisi
01:17:00 Tevekkül sahibi olmanın yolları neler?
01:21:00 İnsanın sınav ve musibet karşısında duruşu nasıl olmalı?
01:38:00 Mümince bir duruş: Tevekkül

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