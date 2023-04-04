Musibet karşısında duruş nasıl olmalı? I Sahur Sevinci (13. Bölüm) I 04.04.2023

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 13. bölümüne Doç. Dr. Yasin Pişgin ve Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci - Hasan Basri Karadeniz sunumu

03:30 Adem Bilgetay - Hac Suresi 75-78. ayetler

10:00 Kur'an'ı Kerim ayı Ramazan

14:00 Rahmet ve bereket ayı Ramazan

17:00 Mümince duruşun temel ilkeleri: Tedbir, tevekkül ve takdir

32:00 Tedbir ve tevekkül noktasından insana düşen görevler nelerdir?

47:00 İnsan suresi, 23-31. Ayetler

01:09:00 Tedbirini terk eyle ilahisi

01:17:00 Tevekkül sahibi olmanın yolları neler?

01:21:00 İnsanın sınav ve musibet karşısında duruşu nasıl olmalı?

01:38:00 Mümince bir duruş: Tevekkül