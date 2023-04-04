Manevi hazineleriyle "Oruç" | Sahur Sevinci (2. Bölüm) - 24.03.2023

İmam-ı Gazali'e göre orucun mertebeleri nelerdir? Oruç Müslümanın ahlaki yapısını nasıl şekillendirir? Orucun bireysel ve toplumsal yansımaları nelerdir? Bir Müslümanın helal ve haram hassasiyeti nasıl olmalı? Oruç Müslümanın ahlaki yapısını nasıl şekillendirir?

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 2. bölümüne Prof. Dr. Saffet Köse ve Sanatçı Ahmet Özhan konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Kur'an-ı Kerim

12:00 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

17:00 Kur'an-ı Kerim ayı "Ramazan-ı Şerif"

20:00 Mü'mini terbiye eden ibadet: Oruç

23:00 İmam-ı Gazali'ye göre orucun mertebeleri

27:00 Manevi hazineleriyle "Oruç"

40:00 Oruç Müslümanın ahlaki yapısını nasıl şekillendirir?

43:00 Manevi hazineleriyle "Oruç"

01:01:00 Neml Suresi 89 - 93. Ayetler

01:08:00 Bir mevsim olarak "Oruç" ibadetinin hikmeti

01:18:00 Orucun bireysel ve toplumsal yansımaları

01:25:00 Orucun önemi ve fazileti

01:30:00 Oruç Müslümanın ahlaki yapısını nasıl şekillendirir?

01:37:00 Bir Müslümanın helal ve haram hassasiyeti nasıl olmalı?

01:40:00 Oruç Müslümanın ahlaki yapısını nasıl şekillendirir?

01:48:00 Orucun bireysel ve toplumsal hayata yansımaları

01:56:00 Kur'an-ı Kerim Ayı "Ramazan-ı Şerif"

02:09:00 Manevi hazineleriyle "Oruç"

02:17:00 Ramazanda insan neden manen daha güçlü olur?