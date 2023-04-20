Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci (29. Bölüm) 20.04.2023

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...
Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Büyük Selimiye Cami Müezzini Emre Arslan, Prof. Dr. Ali Akpınar ve Şair / Yazar Bestami Yazgan konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
02:00 İnfitar Suresi 6-19. Ayetler
14:00 Ramazan kazanımları ve bayram
20:00 Ramazan bize ne öğretti?
37:00 Ramazan'da edindiğimiz alışkanlıkları sürdürebilmek
01:08:00 Ramazan kazanımları ve bayram
01:12:00 Ramazan ile birlikte sorumlu olduğumuz ibadetler
01:17:00 Ramazan'daki ibadetler vesilesiyle edindiğimiz ahlaki meziyetler
01:24:30 Ramazan'da edindiğimiz alışkanlıkları sürdürebilmek
01:27:00 İslam'da bayramlaşmanın önemi
01:30:00 Ramazan mektebinin kazandırdığı irade eğitimini sürdürmek