Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci (29. Bölüm) 20.04.2023

Ramazan'daki ibadetler vesilesiyle edindiğimiz ahlaki meziyetler nelerdir?

20 Nisan 2023 | 13:40
VİDEO DEVAM EDİYOR

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Büyük Selimiye Cami Müezzini Emre Arslan, Prof. Dr. Ali Akpınar ve Şair / Yazar Bestami Yazgan konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:00 İnfitar Suresi 6-19. Ayetler

14:00 Ramazan kazanımları ve bayram

20:00 Ramazan bize ne öğretti?

37:00 Ramazan'da edindiğimiz alışkanlıkları sürdürebilmek

01:08:00 Ramazan kazanımları ve bayram

01:12:00 Ramazan ile birlikte sorumlu olduğumuz ibadetler

01:17:00 Ramazan'daki ibadetler vesilesiyle edindiğimiz ahlaki meziyetler

01:24:30 Ramazan'da edindiğimiz alışkanlıkları sürdürebilmek

01:27:00 İslam'da bayramlaşmanın önemi

01:30:00 Ramazan mektebinin kazandırdığı irade eğitimini sürdürmek

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci (18. Bölüm)
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci (18. Bölüm) 10 Nisan 2023 | 12:21
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | 19. Bölüm (10_04_2023)
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | 19. Bölüm (10_04_2023) 11 Nisan 2023 | 12:42
Ramazan ve Dayanışma | Sahur Sevinci (21. Bölüm)
Ramazan ve Dayanışma | Sahur Sevinci (21. Bölüm) 12 Nisan 2023 | 16:35
Asr Suresi'nin Mana ve Hikmeti I 22. Bölüm (13.04.2023)
Asr Suresi'nin Mana ve Hikmeti I 22. Bölüm (13.04.2023) 14 Nisan 2023 | 11:43
Sahur Sevinci (26. Bölüm) 17.04.2023
Kadir Gecesi | Sahur Sevinci (26. Bölüm) 17.04.2023 18 Nisan 2023 | 14:32
İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi | Sahur Sevinci (27. Bölüm) 18.04.2023
İstikamet Rehberinin İndiği Gece: Kadir Gecesi | Sahur Sevinci (27. Bölüm) 18.04.2023 19 Nisan 2023 | 12:30
Aile İçi Birlik ve Beraberlik | Sahur Sevinci (28. Bölüm) 19.04.2023
Aile İçi Birlik ve Beraberlik | Sahur Sevinci (28. Bölüm) 19.04.2023 19 Nisan 2023 | 16:57
Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci (29. Bölüm) 20.04.2023
Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci (29. Bölüm) 20.04.2023 20 Nisan 2023 | 16:40