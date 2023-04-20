Ramazan Kazanımları ve Bayram | Sahur Sevinci (29. Bölüm) 20.04.2023

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Büyük Selimiye Cami Müezzini Emre Arslan, Prof. Dr. Ali Akpınar ve Şair / Yazar Bestami Yazgan konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

02:00 İnfitar Suresi 6-19. Ayetler

14:00 Ramazan kazanımları ve bayram

20:00 Ramazan bize ne öğretti?

37:00 Ramazan'da edindiğimiz alışkanlıkları sürdürebilmek

01:08:00 Ramazan kazanımları ve bayram

01:12:00 Ramazan ile birlikte sorumlu olduğumuz ibadetler

01:17:00 Ramazan'daki ibadetler vesilesiyle edindiğimiz ahlaki meziyetler

01:24:30 Ramazan'da edindiğimiz alışkanlıkları sürdürebilmek

01:27:00 İslam'da bayramlaşmanın önemi

01:30:00 Ramazan mektebinin kazandırdığı irade eğitimini sürdürmek