Ramazan ve Dayanışma | Sahur Sevinci (21. Bölüm)

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

15:00 Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmaları neler?

25:00 Diyanet'in Ramazan teması: "Ramazan ve Dayanışma"

34:00 İslam'ın ilk kıblesi: Kudüs

01:15:00 Modern dünyanın kurgusal korkusu: İslamofobi

01:30:00 Türkiye'ye ayrılan Hac kontenjanı artacak mı?

01:35:00 Diyanet Akademi'sinin kuruluş ve görevleri

01:45:00 Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kursları faaliyetleri

01:52:00 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sahur duası