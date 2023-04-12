Ramazan ve Dayanışma | Sahur Sevinci (21. Bölüm)

Türkiye'ye ayrılan Hac kontenjanı artacak mı?

12 Nisan 2023 | 16:35
VİDEO DEVAM EDİYOR

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

15:00 Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmaları neler?

25:00 Diyanet'in Ramazan teması: "Ramazan ve Dayanışma"

34:00 İslam'ın ilk kıblesi: Kudüs

01:15:00 Modern dünyanın kurgusal korkusu: İslamofobi

01:30:00 Türkiye'ye ayrılan Hac kontenjanı artacak mı?

01:35:00 Diyanet Akademi'sinin kuruluş ve görevleri

01:45:00 Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kursları faaliyetleri

01:52:00 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sahur duası

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Musibet karşısında duruş nasıl olmalı? I Sahur Sevinci (13. Bölüm) I 04.04.2023
Musibet karşısında duruş nasıl olmalı? I Sahur Sevinci (13. Bölüm) I 04.04.2023 04 Nisan 2023 | 21:51
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci (14. Bölüm) I 05.04.2023
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci (14. Bölüm) I 05.04.2023 06 Nisan 2023 | 09:52
Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı? (15. Bölüm) I 06.04.2023
Toplumun Temel Taşı: Aile I Sahur Sevinci (15. Bölüm) I 06.04.2023 07 Nisan 2023 | 11:06
Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci (16. Bölüm) I 07.04.2023
Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci (16. Bölüm) I 07.04.2023 07 Nisan 2023 | 23:03
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci 10 Nisan 2023 | 16:57
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci (18. Bölüm)
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci (18. Bölüm) 10 Nisan 2023 | 12:21
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | 19. Bölüm (10_04_2023)
Tefekkürün Bir Sınırı Var mıdır? | 19. Bölüm (10_04_2023) 11 Nisan 2023 | 12:42
Ramazan ve Dayanışma | Sahur Sevinci (21. Bölüm)
Ramazan ve Dayanışma | Sahur Sevinci (21. Bölüm) 12 Nisan 2023 | 16:35