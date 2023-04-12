Ramazan ve Dayanışma | Sahur Sevinci (21. Bölüm)

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...
Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının bugünkü bölümüne Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
15:00 Diyanet'in deprem bölgesindeki çalışmaları neler?
25:00 Diyanet'in Ramazan teması: "Ramazan ve Dayanışma"
34:00 İslam'ın ilk kıblesi: Kudüs
01:15:00 Modern dünyanın kurgusal korkusu: İslamofobi
01:30:00 Türkiye'ye ayrılan Hac kontenjanı artacak mı?
01:35:00 Diyanet Akademi'sinin kuruluş ve görevleri
01:45:00 Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kursları faaliyetleri
01:52:00 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sahur duası