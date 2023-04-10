Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 18. bölümüne Kur'an tilavetiyle Büyük Selimiye Camii İmam Hatibi Zafer Akyüz, İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve İbn Haldun Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üzeyir Ok konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:30 Bakara Suresi, 187-188. Ayetler / Zafer Akyüz
09:30 Kur'an ayı Ramazan
12:00 Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan
17:00 Ramazan'da nefs muhasebesi itikaf
22:00 Nefis muhasebesi: İtikaf
26:00 İtikafın kişinin iç huzuruna faydaları neler?
35:00 İtikaf ibadetinin kulluk bilincine ve şuuruna etkisi
44:00 İnsanın yaratılış amacı ve kulluk bilinci
47:00 Ender Doğan ilahi dinletisi
01:03:30 Bakara Suresi, 187-188. Ayetler / Zafer Akyüz
01:10:00 İtikafta olan kişinin dikkat etmesi gereken hususlar
01:15:00 İtikafın şartları neler?
01:22:00 İtikaf ibadetinin kulluk bilincine ve şuuruna etkisi
01:40:00 İbadetlerin şahsiyet üzerindeki etkileri
01:52:00 İtikafın kişinin iç huzuruna faydaları
02:00:00 İstanbul için imsak vakti