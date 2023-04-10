Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci (18. Bölüm)

İtikafın kişinin iç huzuruna faydaları nelerdir?

10 Nisan 2023 | 14:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 18. bölümüne Kur'an tilavetiyle Büyük Selimiye Camii İmam Hatibi Zafer Akyüz, İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve İbn Haldun Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üzeyir Ok konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:30 Bakara Suresi, 187-188. Ayetler / Zafer Akyüz

09:30 Kur'an ayı Ramazan

12:00 Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan

17:00 Ramazan'da nefs muhasebesi itikaf

22:00 Nefis muhasebesi: İtikaf

26:00 İtikafın kişinin iç huzuruna faydaları neler?

35:00 İtikaf ibadetinin kulluk bilincine ve şuuruna etkisi

44:00 İnsanın yaratılış amacı ve kulluk bilinci

47:00 Ender Doğan ilahi dinletisi

01:03:30 Bakara Suresi, 187-188. Ayetler / Zafer Akyüz

01:10:00 İtikafta olan kişinin dikkat etmesi gereken hususlar

01:15:00 İtikafın şartları neler?

01:22:00 İtikaf ibadetinin kulluk bilincine ve şuuruna etkisi

01:40:00 İbadetlerin şahsiyet üzerindeki etkileri

01:52:00 İtikafın kişinin iç huzuruna faydaları

02:00:00 İstanbul için imsak vakti

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci (11. Bölüm) 02.04.2023
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci (11. Bölüm) 02.04.2023 03 Nisan 2023 | 13:02
Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak I Sahur Sevinci (12. Bölüm) I 03.04.2023
Kamil bir imanın ölçüsü: Güzel Ahlak I Sahur Sevinci (12. Bölüm) I 03.04.2023 04 Nisan 2023 | 08:19
Musibet karşısında duruş nasıl olmalı? I Sahur Sevinci (13. Bölüm) I 04.04.2023
Musibet karşısında duruş nasıl olmalı? I Sahur Sevinci (13. Bölüm) I 04.04.2023 04 Nisan 2023 | 21:51
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci (14. Bölüm) I 05.04.2023
Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Sünnetin Yeri Nedir? I Sahur Sevinci (14. Bölüm) I 05.04.2023 06 Nisan 2023 | 09:52
Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı? (15. Bölüm) I 06.04.2023
Toplumun Temel Taşı: Aile I Sahur Sevinci (15. Bölüm) I 06.04.2023 07 Nisan 2023 | 11:06
Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci (16. Bölüm) I 07.04.2023
Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci (16. Bölüm) I 07.04.2023 07 Nisan 2023 | 23:03
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci
İslam Düşünce Geleneğinde "Adalet" | Sahur Sevinci 10 Nisan 2023 | 16:57
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci (18. Bölüm)
Ramazan'da Nefs Muhasebesi İtikaf | Sahur Sevinci (18. Bölüm) 10 Nisan 2023 | 12:21