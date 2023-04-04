Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 9. bölümüne Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan ve İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu konuk oldu.

00:00 Sahur sevinci

04:00 İbrahim Suresi, 35-41. Ayetler

11:00 Kur'an'ı Kerim ayı Ramazan

14:00 Nedamet ve ümidin adı: Tövbe

28:00 Allah'ın engin rahmeti: Tövbe

36:00 Ramazan'da tövbe ve istiğfar

39:00 İnsan niçin Allah'a tövbe etmeli?

01:04:00 Al-i İmran Suresi, 190-194. Ayetler

01:12:00 Diyanet akademisinde hangi içerikte mesleki eğitim programları uygulanıyor?

01:18:00 Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde tövbe ve istiğfar

01:24:00 Müslümanın tövbe adabı nasıl olmalı?

01:30:00 Tövbe ederken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

01:36:00 Allah'ın rahmet limanı: Tövbe

02:03:00 Tövbe ettikten sonra tekrar hataya düşersek ne yapmalıyız?

02:06:00 Müslümanın korku ve ümit arasında yaşaması