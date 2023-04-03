Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci (11. Bölüm)

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 11. bölümüne Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu, İbn Haldun Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hasan Kaplan konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci - Hasan Basri Karadeniz sunumu
04:33 İbrahim Güngör - Bakara Suresi 152-157. ayetler
11:55 Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan
16:16 Şükrün mahiyeti nedir?
21:20 Şükür ve hamd arasındaki fark nedir?
24:07 Şükretmenin varlık alemiyle ilişkimiz açısından nasıl bir rolü vardır?
26:33 Psikolojik açıdan şükretmek neden tavsiye ediliyor?