Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci (11. Bölüm)

Şükretmenin varlık alemiyle ilişkimiz açısından nasıl bir rolü vardır?

03 Nisan 2023 | 20:42
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 11. bölümüne Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Cemal Vanlıoğlu, İbn Haldun Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hasan Kaplan konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci - Hasan Basri Karadeniz sunumu

04:33 İbrahim Güngör - Bakara Suresi 152-157. ayetler

11:55 Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan

16:16 Şükrün mahiyeti nedir?

21:20 Şükür ve hamd arasındaki fark nedir?

24:07 Şükretmenin varlık alemiyle ilişkimiz açısından nasıl bir rolü vardır?

26:33 Psikolojik açıdan şükretmek neden tavsiye ediliyor?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan
Bereket ve Mağfiret Ayı: Ramazan 23 Mart 2023 | 12:49
Şuurlu bir imana sahip olmak için neler yapılabilir?
Şuurlu bir imana sahip olmak için neler yapılabilir? 27 Mart 2023 | 18:16
Müminin miracı: Namaz
Müminin miracı: Namaz 28 Mart 2023 | 11:01
İnfakın Toplumsal Faydaları
İnfakın Toplumsal Faydaları 29 Mart 2023 | 15:30
Varlığı Diri Tutan Yakarış: Dua
Varlığı Diri Tutan Yakarış: Dua 30 Mart 2023 | 11:09
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci 01.04.2023
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci 01.04.2023 03 Nisan 2023 | 11:05
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci (10. Bölüm)
Şükür ve hamd arasındaki fark nedir? I Sahur Sevinci (11. Bölüm) 03 Nisan 2023 | 13:02