Taklidi iman ve tahkiki iman nedir? İman kişinin ruhsal hayatını nasıl şekillendirir? Ramazan'ı nasıl değerlendirmeliyiz? İnanç kişinin psikolojisini nasıl etkiler ve yönlendirir? İman kişinin ruhsal hayatını nasıl şekillendirir?

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 3. bölümüne Prof. Dr. Cağfer Karadaş ve Doç. Dr. Turgay Şirin konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

10:00 Rahmet ve Bereket Ayı "Ramazan"

16:00 Güven ve huzurun başlangıcı: İman ve İnanç

19:30 İmanın önemi, mahiyeti ve faydaları

31:00 Taklidi iman ve tahkiki iman nedir?

37:00 İman kişinin ruhsal hayatını nasıl şekillendirir?

44:00 Ramazan'ı nasıl değerlendirmeliyiz?

01:06:00 Güven ve huzurun başlangıcı: İman ve İnanç

01:12:00 Allah'a iman ve teslimiyet örnekliğinde: Hz. İbrahim (A.S.)

01:27:00 İnanç kişinin psikolojisini nasıl etkiler ve yönlendirir?

01:36:00 İman kişinin ruhsal hayatını nasıl şekillendirir?

01:39:00 Taklidi iman ve tahkiki iman nedir?

01:46:00 Bireysel ve toplumsal hayatta imana olan ihtiyaç

01:54:00 Şuurlu bir imana sahip olmak için neler yapılabilir?

02:05:00 İnanç konusunda tereddüt yaşayan gençlere karşı yaklaşımımız nasıl olmalı?

02:08:00 Bireysel ve toplumsal hayatta imana olan ihtiyaç