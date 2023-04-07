Toplumun Temel Taşı: Aile I Sahur Sevinci (15. Bölüm) I 06.04.2023

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 15. bölümüne Maltepe Cumhuriyet Camii İmamhatibi Muhammed Said Sezer, Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal ve Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
20:00 Toplumun Temel Taşı: Aile
25:00 Medeniyetin Temel Kurumu: Aile
30:00 Ailede Sevgi Ve Saygıyı İnşa Ederiz?
40:00 Sosyal Medya Kullanımının Aile Üzerindeki Etkisi
01:16:00 Bir Aileyi, Aile Yapan Unsurlar Neler?
01:20:00 Ailede Ramazan Ruhu
01:30:00 Çocukların Dini Gelişiminde Ailelerin Rolü
01:35:00 Medeniyetin Temel Kurumu: Aile
01:45:00 Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı?
01:55:00 Ailede Dayanışma Ruhu
02:00:00 Evliliğin Getirdiği Sorumluluk Duygusu