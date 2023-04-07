Toplumun Temel Taşı: Aile I Sahur Sevinci (15. Bölüm) I 06.04.2023

Bir Müslümanın aileye bakış açısı nasıl olmalı?

07 Nisan 2023 | 15:45
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Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 15. bölümüne Maltepe Cumhuriyet Camii İmamhatibi Muhammed Said Sezer, Eğitimci-Yazar Merve Gülcemal ve Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

20:00 Toplumun Temel Taşı: Aile

25:00 Medeniyetin Temel Kurumu: Aile

30:00 Ailede Sevgi Ve Saygıyı İnşa Ederiz?

40:00 Sosyal Medya Kullanımının Aile Üzerindeki Etkisi

01:16:00 Bir Aileyi, Aile Yapan Unsurlar Neler?

01:20:00 Ailede Ramazan Ruhu

01:30:00 Çocukların Dini Gelişiminde Ailelerin Rolü

01:35:00 Medeniyetin Temel Kurumu: Aile

01:45:00 Bir Müslüman'ın Aileye Bakış Açısı Nasıl Olmalı?

01:55:00 Ailede Dayanışma Ruhu

02:00:00 Evliliğin Getirdiği Sorumluluk Duygusu

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