Varlığı Diri Tutan Yakarış: Dua | Sahur Sevinci - 2023

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...
Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 7. bölümüne Zühtü Paşa Camii İmam Hatibi Cemal Furkan Gül, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Ramazan Kutlu ve Sultan Ahmet Camii Emekli İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
12:00 Kur'an'ı Kerim ayı ramazan
20:00 Varlığı diri tutan yakarış: Dua
22:00 Kulun bütün benliğiyle Allah'a yaklaşması: Dua
28:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?
35:00 Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber duaları neler?
39:00 Manevi güç, şifa ve huzur kaynağı olarak dua
45:00 Vav Nağme
58:00 Ramazan Sözlüğü
01:00:00 Bakara Suresi Tilaveti
1:10:00 Duanın insan üzerindeki etkileri
01:15:00 Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber duaları
01:20:00 Hz. İbrahim (A.S) dualarıyla Allah'tan neler istedi?
01:25:00 Bir Müslümanın bir Müslümana duası
01:29:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?
01:32:00 Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) duayı nasıl tanımlamıştır?
01:40:00 Varlığı diri tutan yakarış: Dua
01:43:00 İnsanın dua etme ihtiyacı ve duanın psikolojik yönden etkileri
02:07:00 Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan
02:12:00 Dua etmenin adabı nasıl olmalı?
02:16:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma sahur duası