Varlığı Diri Tutan Yakarış: Dua | Sahur Sevinci - 2023

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif evlerimize huzur ve bereket ile geldi. Bu huzuru beraber yaşamak için Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu Sahur Sevinci'nde evlerinize konuk oluyoruz. Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle...

Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 7. bölümüne Zühtü Paşa Camii İmam Hatibi Cemal Furkan Gül, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Ramazan Kutlu ve Sultan Ahmet Camii Emekli İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

12:00 Kur'an'ı Kerim ayı ramazan

20:00 Varlığı diri tutan yakarış: Dua

22:00 Kulun bütün benliğiyle Allah'a yaklaşması: Dua

28:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?

35:00 Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber duaları neler?

39:00 Manevi güç, şifa ve huzur kaynağı olarak dua

45:00 Vav Nağme

58:00 Ramazan Sözlüğü

01:00:00 Bakara Suresi Tilaveti

1:10:00 Duanın insan üzerindeki etkileri

01:15:00 Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber duaları

01:20:00 Hz. İbrahim (A.S) dualarıyla Allah'tan neler istedi?

01:25:00 Bir Müslümanın bir Müslümana duası

01:29:00 İnsan neden dua etme ihtiyacı duyar?

01:32:00 Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) duayı nasıl tanımlamıştır?

01:40:00 Varlığı diri tutan yakarış: Dua

01:43:00 İnsanın dua etme ihtiyacı ve duanın psikolojik yönden etkileri

02:07:00 Kur'an-ı Kerim ayı Ramazan

02:12:00 Dua etmenin adabı nasıl olmalı?

02:16:00 Emrullah Hatipoğlu'ndan cuma sahur duası