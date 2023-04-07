Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci (16. Bölüm) I 07.04.2023

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 16. bölümüne Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Dursun Şahin konuk oldu.

00:00 Sahur Sevinci

03:00 Fussilet Suresi, 30-36. Ayetler

09:00 Kur'an ayı Ramazan

14:00 Rahmet ve bereket ayı Ramazan

17:00 Ramazan ayının kültürümüze etkisi

22:00 Ramazan ayı ve orucun insana kazandırdıkları

28:00 Ramazan ayının kültürümüze etkisi

31:00 Neden sürekli "nerede o eski ramazanlar" diyoruz?

45:00 Al-i İmran Suresi, 190-194. Ayetler

51:00 Ramazan'ın divan edebiyatına yansıyan yüzü: Ramazaniye

58:00 Ramazan ayının dini ve toplumsal boyutu

01:08:00 Osmanlı'dan kalan Ramazan geleneği: Enderun Usulü Teravih

01:18:00 Ramazan'da musiki geleneği: Ramazaniye'den Temcidiye'ye

01:23:00 Ramazan ve musiki

01:36:00 "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" ilahisi

01:40:00 Osmanlı'nın yardım eli: Zimem defteri geleneği