Zimem defteri geleneği I Sahur Sevinci (16. Bölüm) I 07.04.2023

Sahur Sevinci Ramazan ayı boyunca birbirinden değerli konuklarla 03.00'te Vav TV'de sizlerle... Hasan Basri Karadeniz'in moderatörlüğünde gerçekleşen Sahur Sevinci programının 16. bölümüne Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ve Dursun Şahin konuk oldu.
00:00 Sahur Sevinci
03:00 Fussilet Suresi, 30-36. Ayetler
09:00 Kur'an ayı Ramazan
14:00 Rahmet ve bereket ayı Ramazan
17:00 Ramazan ayının kültürümüze etkisi
22:00 Ramazan ayı ve orucun insana kazandırdıkları
28:00 Ramazan ayının kültürümüze etkisi
31:00 Neden sürekli "nerede o eski ramazanlar" diyoruz?
45:00 Al-i İmran Suresi, 190-194. Ayetler
51:00 Ramazan'ın divan edebiyatına yansıyan yüzü: Ramazaniye
58:00 Ramazan ayının dini ve toplumsal boyutu
01:08:00 Osmanlı'dan kalan Ramazan geleneği: Enderun Usulü Teravih
01:18:00 Ramazan'da musiki geleneği: Ramazaniye'den Temcidiye'ye
01:23:00 Ramazan ve musiki
01:36:00 "Elveda Ya Şehr-i Ramazan" ilahisi
01:40:00 Osmanlı'nın yardım eli: Zimem defteri geleneği