2. Bölüm "Yedi Tepeli Şehir: İstanbul"

Şehrin Ruhu'nda bu hafta İstanbul'da Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde yine birçok yeri gezdik.

Şehrin Ruhu'nda bu hafta gezilen yerler şöyle: Tarihi Alman Çeşmesi Dikilitaş Dünyanın Merkez Noktası Kabul Edilen Anıt: Milyon Taşı Roma İmparatorluğu'nun Hipodrom Alanı: Sultan Ahmet Meydanı Çemberlitaş Sütunu ve Meydanı Süleymaniye Cami ve Külliyesi Yavuz Selim Cami Fatih Cami ve Külliyesi Mihrimah Sultan Cami Kadim İstanbul Surları İstanbul'un Fetih Kapısı Edirnekapı Cerrah Mehmet Paşa Cami