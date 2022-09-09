20. Bölüm ''Tokat-1"

Şehrin Ruhu programında bu hafta Tokat'tayız... Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Malazgirt ruhunun ete kemiğe büründüğü yer olan #Tokat'ı geziyoruz. Türklerin tarihinde Tokat'ın önemi nedir? Tokat'ın bağ yaşamı kültürü nasıl? Tokat'ta şehir ve köy kültürü arasındaki farklar nelerdir? Tarihçi Hasan Erdem'in konuk olduğu Şehrin Ruhu 20. bölümüyle sizlerle...

00:00 Şehrin Ruhu 04:00 Tokat Müzesi Taş Eserleri 10:00 Cumhuriyet Döneminin İlk Müzelerinden: Tokat Müzesi 17:00 Malazgirt Ruhunun Ete Kemiğe Büründüğü Yer: Tokat 25:00 Türklerin Tarihinde Tokat'ın Önemi 30:00 Tokat'ın Bağ Yaşamı Kültürü 35:00 Tokat'ın Şehir ve Köy Kültürü 41:00 Tokat'ın Vazgeçilmezi Tokat Kebab