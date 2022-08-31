21. Bölüm "Tarih ve Kültür Şehri: Tokat"

Şehrin Ruhu programında bu hafta da Tokat'tayız... Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Malazgirt ruhunun ete kemiğe büründüğü yer olan Tokat'ı geziyoruz.
Türklerin tarihinde Tokat'ın önemi nedir? Tokat'ın bağ yaşamı kültürü nasıl? Tokat'ta şehir ve köy kültürü arasındaki farklar nelerdir? Tokat'taki Sulu Sokak'ın hikayesi nedir?
Şehrin Ruhu 21. bölümüyle sizlerle...
00:00 Şehrin Ruhu
04:00 Anadolu'nun İlk Türk-İslam Üniversitelerinden: Yağıbasan Medresesi
09:00 Türklerin Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da inşa ettiği ilk şehir: Tokat
10:00 Tokat'taki Sulu Sokak'ın Hikayesi
15:00 Tokat Müzesi Taş Eserleri
20:00 Tarih ve Kültür Şehri: Tokat
32:00 Tokat Mevlevihanesi
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