21. Bölüm "Tarih ve Kültür Şehri: Tokat"

Şehrin Ruhu programında bu hafta da Tokat'tayız... Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Malazgirt ruhunun ete kemiğe büründüğü yer olan Tokat'ı geziyoruz.

Türklerin tarihinde Tokat'ın önemi nedir? Tokat'ın bağ yaşamı kültürü nasıl? Tokat'ta şehir ve köy kültürü arasındaki farklar nelerdir? Tokat'taki Sulu Sokak'ın hikayesi nedir?

Şehrin Ruhu 21. bölümüyle sizlerle...

00:00 Şehrin Ruhu

04:00 Anadolu'nun İlk Türk-İslam Üniversitelerinden: Yağıbasan Medresesi

09:00 Türklerin Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da inşa ettiği ilk şehir: Tokat

10:00 Tokat'taki Sulu Sokak'ın Hikayesi

15:00 Tokat Müzesi Taş Eserleri

20:00 Tarih ve Kültür Şehri: Tokat

32:00 Tokat Mevlevihanesi

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