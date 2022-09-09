21. Bölüm ''Tokat-2"

Tokat'taki Sulu Sokak'ın hikayesi nedir?

09 Eylül 2022 | 23:15
VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehrin Ruhu programında bu hafta da Tokat'tayız... Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Malazgirt ruhunun ete kemiğe büründüğü yer olan #Tokat'ı geziyoruz. Türklerin tarihinde Tokat'ın önemi nedir? Tokat'ın bağ yaşamı kültürü nasıl? Tokat'ta şehir ve köy kültürü arasındaki farklar nelerdir? Tokat'taki Sulu Sokak'ın hikayesi nedir?

00:00 Şehrin Ruhu 04:00 Anadolu'nun İlk Türk-İslam Üniversitelerinden: Yağıbasan Medresesi 09:00 Türklerin Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da inşa ettiği ilk şehir: Tokat 10:00 Tokat'taki Sulu Sokak'ın Hikayesi 15:00 Tokat Müzesi Taş Eserleri 20:00 Tarih ve Kültür Şehri: Tokat 32:00 Tokat Mevlevihanesi

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