22. Bölüm "Asil Bir Anadolu Şehri: Sivas"

Şehrin Ruhu programında bu hafta Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Sivas'ı geziyoruz. Sivas'ın tarihi ne zaman başlıyor? Sivas'ın tarihteki önemi nedir? Sivas'ın en önemli özelliklerinden birlikte yaşama kültürü nasıl oluştu? Şehrin Ruhu'na bu hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Eser konuk oldu ve bizlere Sivas'ı anlattı. Şehrin Ruhu 22. bölümüyle yayında...!

00:00 Şehrin Ruhu 03:45 Selçuklu Devleti'nin Darü'l A'la'sı: Sivas 05:00 Sivas'ın tarihi ne zaman başlıyor? 08:45 Tarihte önemli bir tarım şehri: Sivas 15:00 Müzeler şehri Sivas 18:00 Sivas'ın birlikte yaşama kültürü 20:00 Emsalsiz örnekleri ile Anadolu Medeniyeti Şehr-i Sivas 32:00 Sivas'taki Tarihi Öneme Sahip Medreseler 38:00 Selçuklu Devleti'nin Darü'l A'la'sı: Sivas