23. Bölüm ''Sivas Şehir Müzesi"

Sivaş Şehir Müzesi nasıl kuruldu?
Şehrin Ruhu programında bu hafta Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Sivas Şehir Müzesi'ni geziyoruz.
Şehrin Ruhu 23. bölümüyle yayında...
00:00 Şehrin Ruhu
02:00 Sivas Şehir Müzesi
05:00 Sivas şehir müzesi nasıl kuruldu?
15:00 Sivas Hamidiye Sanayi Mektebi
20:00 Hamidiye Sanayi Mektebi: Gümüş Atölyesi
32:00 Hamidiye Sanayi Mektebi: Bağlama Atölyesi
37:00 Hamidiye Sanayi Mektebi: Bıçak ve Kılıç Atölyesi
45:00 Kayak Simülasyon Merkezi
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