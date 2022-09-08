23. Bölüm ''Sivas Şehir Müzesi"

Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun rehberliğinde ''Sivas Şehir Müzesi'ni'' geziyoruz...

09 Eylül 2022 | 23:09
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivaş Şehir Müzesi nasıl kuruldu?

Şehrin Ruhu programında bu hafta Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Sivas Şehir Müzesi'ni geziyoruz.

Şehrin Ruhu 23. bölümüyle yayında...

00:00 Şehrin Ruhu

02:00 Sivas Şehir Müzesi

05:00 Sivas şehir müzesi nasıl kuruldu?

15:00 Sivas Hamidiye Sanayi Mektebi

20:00 Hamidiye Sanayi Mektebi: Gümüş Atölyesi

32:00 Hamidiye Sanayi Mektebi: Bağlama Atölyesi

37:00 Hamidiye Sanayi Mektebi: Bıçak ve Kılıç Atölyesi

45:00 Kayak Simülasyon Merkezi

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