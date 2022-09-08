24. Bölüm "Tekirdağ"

Şehrin Ruhu programında bu hafta Tekirdağ'ı geziyoruz. İstanbul'a en yakın illerden birisi olan Tekirdağ, Rumeli bölgesinin tarihi ve coğrafi değerler açısından en önemli noktalarından birisidir. Tekirdağ limanları bakımından dünyanın en eski limanlarından birisidir. Tekirdağ, limanlarıyla Osmanlı İmparatorluğunun Balkan coğrafyasındaki önemli merkezlerindendir. Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla Şehrin Ruhu 24. bölümüyle sizlerle...

Şehrin Ruhu programının bu bölümünde Tekirdağ'ın tarihini bizlere Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mahmut Recep Keleş anlattı. Peki İstanbul'un komşusu olan bu güzide şehir Tekirdağ'da gezilecek yerler nelerdir? Tekirdağ'a geldiyseniz görmeniz gereken yerlerin başında Rüstem Paşa Külliyesi gelir. Tekirdağ'ın önemli tarihi yapılarından biri olan Rüstem Paşa Külliyesi, Sadrazam Rüstem Paşa tarafından yaptırılmış... Külliye cami, medrese, kütüphane, çifte hamam, bedesten, kervansaray ve imaretten oluşan Rüstem Paşa Külliyesi ünlü mimarımız Mimar Sinan'ın eseri... Rüstem Paşa Külliyesi, 1553 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Eğer Tekirdağ'a yolunur düşerse görmeniz gereken yerlerden biri de Orta Camii... Tekirdağ müzeleriyle özdeşleşmiş şehirlerimizden birisidir. Bu müzelerin başında Namık Kemal Müzesi gelir. Edebiyatımızın önemli isimlerinden biri olan Namık Kemal'in evi Tekirdağ'da bulunmaktadır. Namık Kemal'i ve Namık Kemal Müzesi'ni Şehrin Ruhu programında Sezai Kurt beyefendi anlattı. Peki tarihi mekanları gezdikten sonra Tekirdağ'da ne yememiz gerekiyor? Tabi ki de Tekirdağ Köftesi yenilmeli... Evet, Tekirdağ'ın en önemli yemeği Tekirdağ köftesinin tarihi nedir?

00:00 Şehrin Ruhu 01:00 Sanayi ve Tarım Şehri Tekirdağ 06:00 Rüstem Paşa Külliyesi'nin Tarihi 10:00 Dr. Mahmut Recep Keleş 14:00 Rüstem Paşa kimdir? 19:00 Tarihi Süleyman Paşa Belediye Binasının Özelliği 21:00 Süleyman Paşa kimdir? 24:00 Orta Camii'nin Yapılışı 29:00 Namık Kemal Müzesi 40:00 Tekirdağ Köftesi 45:00 Tekirdağ'ın yöresel tatlı lezzetleri nelerdir?