26. Bölüm "Bursa"

Bursa nasıl fethedildi? Bursa hakkında Evliya Çelebi ne söyledi? Bursa tarihinde kaç deprem oldu? Bursa'nın en önemli hayat pınarı, Pınarbaşı Suyu'nun önemi nedir? Bursa'nın fethinden sonra inşa edilen ilk cami olan Alaaddin Bey Camii ne zaman yapıldı? Alaaddin Bey Camii'nin tarihi ve mimari önemi nedir? Bursa Saat Kulesi'nin katları neyi simgeliyor?

Şehrin Ruhu programında bu hafta uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden biri olan Bursa'yı Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla geziyoruz...

🟩 Şehrin Ruhu'nda bu hafta Bursa gezisinde bize Bursa Müzeler Şube Müdürü Nazım Enes Altan rehberlik etti.

Nazım Enes Altan, Bursa'nın tarihi altı kapısını Vav TV izleyicileri için anlattı.

🟩 Programda Bursa'nın fethini ve tarihini Tarihçi/Yazar Samet Altıntaş anlattı.

🟩 Programın son kısmında Rehber Emrah Ateş Bursa Ulu Camii'nin tarihi ve kültürel önemine dair çok önemli bilgileri Vav TV izleyicileri için anlattı.

00:00 Şehrin Ruhu

04:20 Kadim Osmanlı Şehri Bursa'nın Kale ve Surları

06:00 Bursa'nın Tarihi 6 Kapısı

09:15 Osmanlı'nın Temellerinin Atıldığı Şehir: Bursa

11:00 Osmanlı'nın İlk Başkenti Bursa ve Fethi

12:40 Orhan Gazi'nin Bursa Şehrine Girdiği Yer: Fetih Kapısı

14:45 Fetih Kapısı, Bursa Tarihi Açısından Neden Önemli?

16:45 Bursa Nasıl Fethedildi?

19:30 Bursa'nın Pınarbaşı Suyu

22:30 Bursa'nın Fethinden Sonra İnşa Edilen İlk Cami: Alaaddin Bey Camii

26:30 Osman Gazi Türbesi'ndeki Saygı Nöbeti

30:30 Osmanlı'nın Kurucu Babaları: Osman ve Orhan Gazi

33:00 Bursa'nın Tarihi Saat Kulesi

35:00 Bursa Ulu Camii

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