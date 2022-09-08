Şehrin Ruhu programında bu hafta uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden biri olan Bursa'nın tarihi ve dini mekanları Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun rehberliğinde geziyoruz...
Bu hafta Tarihçi/Yazar Samet Altıntaş, Şehrin Ruhu programına misafir oldu. Programda ayrıca Uftade Tekkesi'ni, tekke sorumlusu Murat Diril bizlere anlattı.
00:00 Kültür ve Medeniyet Şehri: Bursa
04:00 Bursa Muradiye Külliyesi
06:20 Üzeri Açık Tek Padişah Kabri: II. Murad Kabri
07:30 Cem Sultan Türbesi
10:00 Cem Sultan'a Neden "Sultan Cem" Denilmedi?
13:30 Şehzade Mustafa Türbesi
17:30 Sultan II. Murad'ın İnşa Ettirdiği Muradiye Camii
21:00 İstanbul'un Fethinde Bursa'nın Rolü
23:00 Celveti Tarikatı'nın Merkezi: Üftade Tekkesi
27:00 Üftade Tekkesi'nin Orjinal Kalan Tek Odası: Pembe Oda
29:00 Üftade Tekkesi Neden Uludağ'ın Eteklerinde İnşa Edildi?
32:00 Tekkenin Tevhidhane Odası: Kubbeli Oda
34:00 Kubbeli Oda İsmini Nereden Alıyor?
38:00 Yeşil Külliye'de Hangi Tarihi Yapılar Var?
40:00 Bursa Yeşil Camii'nin Tarihi Önemi
45:00 Bursa'nın Manevi Mimarı: Emir Sultan Hazretleri
48:00 Emir Sultan Camii'nin Tarihi Önemi