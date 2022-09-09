Bursa'da zindan kapısı ne zaman restore edildi? Bursa zindan kapısı hangi dönemden kaldı? Karagöz ve Hacivat nasıl doğdu? Karagöz ve Hacivat neden öldürüldü? Şehrin Ruhu programında bu hafta Bursa'nın tarihi ve kültürel yapılarını Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla geziyoruz...
🟩 Şehrin Ruhu'nda Bursa Zindan Kapıları'nı bize Bursa Müzeler Şube Müdürü Nazım Enes Altan anlattı.
🟩 Programda Karagöz ve Hacivat'ın hikayesini Tarihçi/Yazar Samet Altıntaş anlattı.
00:00 Şehrin Ruhu
01:30 Bursa'nın Tarihi, Kültürü ve Sanatı
02:15 Bursa'nın Tarihi ve Zindan Kapısı
05:55 Zindan Kapısı Ne Zaman Restore Edildi?
11:00 Zindan Kapısı Hangi Dönemden Kalma?
16:00 Türk Gölge Oyunu Karagöz ve Hacivat
20:00 Karagöz ve Hacivat Neden Öldürüldü?
22:00 Karagöz ve Hacivat Nasıl Doğdu?
28:00 Mevlid-i Yazan Süleyman Çelebi'nin Anıt Mezarı
32:00 Süleyman Çelebi ve Mevlid
35:00 Veladet Bahri -Mevlid / Sülleyman Çelebi
36:00 Bursa'nın Tarihi Hanları
41:00 Bursa'nın Tarihi Hanı: Mahmutpaşa (Fidan) Hanı
43:30 Bursa'nın "Koca Çınarları"
44:30 Gökyüzünü Kucaklayan Ağaç: İnkaya Ağacı
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