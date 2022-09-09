28. Bölüm "Bursa'nın tarihi"

Zindan Kapısı ne zaman restore edildi?

09 Eylül 2022 | 10:51
VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da zindan kapısı ne zaman restore edildi? Bursa zindan kapısı hangi dönemden kaldı? Karagöz ve Hacivat nasıl doğdu? Karagöz ve Hacivat neden öldürüldü? Şehrin Ruhu programında bu hafta Bursa'nın tarihi ve kültürel yapılarını Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun sunumuyla geziyoruz...

🟩 Şehrin Ruhu'nda Bursa Zindan Kapıları'nı bize Bursa Müzeler Şube Müdürü Nazım Enes Altan anlattı.

🟩 Programda Karagöz ve Hacivat'ın hikayesini Tarihçi/Yazar Samet Altıntaş anlattı.

00:00 Şehrin Ruhu

01:30 Bursa'nın Tarihi, Kültürü ve Sanatı

02:15 Bursa'nın Tarihi ve Zindan Kapısı

05:55 Zindan Kapısı Ne Zaman Restore Edildi?

11:00 Zindan Kapısı Hangi Dönemden Kalma?

16:00 Türk Gölge Oyunu Karagöz ve Hacivat

20:00 Karagöz ve Hacivat Neden Öldürüldü?

22:00 Karagöz ve Hacivat Nasıl Doğdu?

28:00 Mevlid-i Yazan Süleyman Çelebi'nin Anıt Mezarı

32:00 Süleyman Çelebi ve Mevlid

35:00 Veladet Bahri -Mevlid / Sülleyman Çelebi

36:00 Bursa'nın Tarihi Hanları

41:00 Bursa'nın Tarihi Hanı: Mahmutpaşa (Fidan) Hanı

43:30 Bursa'nın "Koca Çınarları"

44:30 Gökyüzünü Kucaklayan Ağaç: İnkaya Ağacı

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