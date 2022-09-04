31. Bölüm "Tematik Akvaryum"

Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun anlatımıyla Şehrin Ruhu 31. bölümüyle sizlerle...
00:00 Şehrin Ruhu
08:00 Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'den Esintiler...
11:00 Akvaryumda Süveyş Kanalı'nın Maketi de yer alıyor
14:00 İstanbul Florya'daki Akvaryumda Yüzlerce Çeşit Balık Türü Bulunuyor
17:30 Tematik akvaryumda 18 farklı alan bulunuyor
22:00 Köpek balıklarının yer aldığı su tankı
28:00 Akvaryumun sevimli üyeleri: Penguenler
32:00 "İnsanlığın Eseri" Sergisi...
34:00 Amazon yağmur ormanları teması
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