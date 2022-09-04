31. Bölüm "Tematik Akvaryum"

Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun rehberliğinde ''Dünyanın En Büyük Tematik Akvaryumu'' anlatıldı

04 Eylül 2022 | 20:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun anlatımıyla Şehrin Ruhu 31. bölümüyle sizlerle...

00:00 Şehrin Ruhu

08:00 Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'den Esintiler...

11:00 Akvaryumda Süveyş Kanalı'nın Maketi de yer alıyor

14:00 İstanbul Florya'daki Akvaryumda Yüzlerce Çeşit Balık Türü Bulunuyor

17:30 Tematik akvaryumda 18 farklı alan bulunuyor

22:00 Köpek balıklarının yer aldığı su tankı

28:00 Akvaryumun sevimli üyeleri: Penguenler

32:00 "İnsanlığın Eseri" Sergisi...

34:00 Amazon yağmur ormanları teması

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