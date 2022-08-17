8. Bölüm ''Haluk Perk Müzesi"

Şehrin Ruhu'nda bu hafta İstanbul'da, Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Haluk Perk Müzesine konuk olduk. Aynı zamanda Haluk Perk ile müzecilik ve koleksiyonerlik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

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