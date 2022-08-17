8. Bölüm ''Haluk Perk Müzesi"

Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun rehberliğinde Haluk Perk Müzesi anlatılıyor

17 Ağustos 2022 | 19:55
VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehrin Ruhu'nda bu hafta İstanbul'da, Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Haluk Perk Müzesine konuk olduk. Aynı zamanda Haluk Perk ile müzecilik ve koleksiyonerlik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

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