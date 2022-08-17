8. Bölüm ''Haluk Perk Müzesi"

Şehrin Ruhu'nda bu hafta İstanbul'da, Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu rehberliğinde Haluk Perk Müzesine konuk olduk. Aynı zamanda Haluk Perk ile müzecilik ve koleksiyonerlik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.
**
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr