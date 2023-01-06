Şiir Vakti - 13. Bölüm
Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Abdurrahim Karakoç ve Yavuz Bülent Bakiler'in hafızalara kazınmış eserleri...
06 Ocak 2023 | 17:43
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