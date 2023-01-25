Şiir Vakti - 14. Bölüm

Şiir Vakti'nde bu hafta Usta şair İbrahim Sadri İstanbul şiirlerini yorumladı. Usta şair İbrahim Sadri; Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Osman Saba, Aşık Veysel gibi şairlerin hafızalara kazanmış eserlerini sizler için yeniden yorumluyor.
İbrahim Sadri İle Şiir Vakti 14. bölümüyle sizlere...
00:00 Şiir Vakti
01:00 Canım İstanbul - Necip Fazıl Kısakürek
08:00 Süleymaniye'de Bayram Sabahı - Yahya Kemal
17:00 İstanbul - Ziya Osman Saba
19:00 İstanbul'u Dinliyorum - Orhan Veli Kanık
30:00 İstanbul - Aşık Veysel
36:00 Şişelere Mandal - İbrahim Sadr