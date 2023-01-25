Şiir Vakti - 14. Bölüm

Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Osman Saba ve Orhan Veli Kanık'ın hafızalara kazınmış eserleri...

25 Ocak 2023 | 13:22
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Şiir Vakti'nde bu hafta Usta şair İbrahim Sadri İstanbul şiirlerini yorumladı. Usta şair İbrahim Sadri; Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Osman Saba, Aşık Veysel gibi şairlerin hafızalara kazanmış eserlerini sizler için yeniden yorumluyor.

İbrahim Sadri İle Şiir Vakti 14. bölümüyle sizlere...

00:00 Şiir Vakti

01:00 Canım İstanbul - Necip Fazıl Kısakürek

08:00 Süleymaniye'de Bayram Sabahı - Yahya Kemal

17:00 İstanbul - Ziya Osman Saba

19:00 İstanbul'u Dinliyorum - Orhan Veli Kanık

30:00 İstanbul - Aşık Veysel

36:00 Şişelere Mandal - İbrahim Sadr

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