Şiir Vakti - 14. Bölüm

Şiir Vakti'nde bu hafta Usta şair İbrahim Sadri İstanbul şiirlerini yorumladı. Usta şair İbrahim Sadri; Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Osman Saba, Aşık Veysel gibi şairlerin hafızalara kazanmış eserlerini sizler için yeniden yorumluyor.

İbrahim Sadri İle Şiir Vakti 14. bölümüyle sizlere...

00:00 Şiir Vakti

01:00 Canım İstanbul - Necip Fazıl Kısakürek

08:00 Süleymaniye'de Bayram Sabahı - Yahya Kemal

17:00 İstanbul - Ziya Osman Saba

19:00 İstanbul'u Dinliyorum - Orhan Veli Kanık

30:00 İstanbul - Aşık Veysel

36:00 Şişelere Mandal - İbrahim Sadr