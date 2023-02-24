Şiir Vakti - 17. Bölüm

Usta şair İbrahim Sadri; Ayla Aydemir, Aşık Veysel, Bahtiyar Vahapzade, Aşık Sümmani gibi önemli isimlerin hafızalara kazanmış eserlerini sizler için yorumluyor. İbrahim Sadri İle Şiir Vakti 17. bölümüyle sizlere...

00:00 İbrahim Sadri - Saat

07:05 Duvağını Melekler Açsın - Ayla Aydemir şiiri

15:24 Sam Değmiş - Aşık Veysel

20:50 Deprem - Bahtiyar Vahapzade (Kubilay Doğan yorumu ile)

29:23 Deprem Destanı - Aşık Sümmani

31:02 Sallanacak Vakit Yok - Erdal Yaşa

37:00 Ne hissettiklerini, nasıl hissettiklerini, kalplerindeki kederi, hüznü anlamaya çabalıyoruz. Unutmayacağımızı, asla yalnız bırakmayacağımızı, sonuna kadar onların acısını hissetmeye devam edeceğimizi söylüyoruz. Söylemekle kalmıyoruz ama bir şeyler yapıyoruz, imkanımız ne ise onunla... Oradaysak eğer oradaki depremzedemizin daha iyi hissetmesine gayret ediyoruz, battaniyeyi omzuna atıyoruz, çorbayı beraber kaşıklıyoruz, çadırda beraber uyuyoruz. Buradaysak eğer, elimiz gücümüz neye yetiyorsa oraya yollamaya ellerine ulaştırmaya çabalıyoruz. Varımızı, yoğumuzu oraya iletmeye çabalıyoruz. Devletimiz büyüktür deyip arkamıza yaslanmıyoruz. Evet, devletimiz büyüktür elbet ama tek bir kazak da olsa biz de bir şeyler göndermeye çabalıyoruz. Bu bizim fıtratımız çünkü... Bu bizim yüzyıllardır devam eden ve hiç değişmeyen kardeşlik duygumuz ve hukukumuz. Bu biziz çünkü. Biz böyleyizdir. Sevinci de paylaşırız ama acıyı mutlaka paylaşırız. Öyleymiş gibi yapmayız. Bütün bölgenin kederi kederimizdir. Kaybı kaybımızdır. Biz birlikteyiz her zamanki gibi biz birlikteyiz bu yüzyılın gördüğü en büyük afette. Rabbim bizi beterinden muhafaza eyle, bu güzel vatanımıza merhamet eyle. Aynı bayrağın altında yaşamaktan aynı kıbleye yönelmekten onur duyduğumuz gönül dostlarımız, eğer sesimiz size ulaşıyorsa; UNUTMAYACAĞIZ, vallahi UNUTMAYACAĞIZ, billahi UNUTMAYACAĞIZ...