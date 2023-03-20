Şiir Vakti I 20. Bölüm

Şiir Vakti'nde bu hafta Nurullah Genç, Sezai Karakoç, Yavuz Bülent Bakiler'den seçme şiirler yorumlanıyor.

20 Mart 2023 | 20:37
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Şiir Vakti'nde bu hafta usta şair İbrahim Sadri; edebiyatımızın büyük isimlerinden seçme şiirleri yorumladı.

00:00 Şiir Vakti
03:30 Siyah gözlerine / Nurullah Genç
09:00 Olsan da bir olmasan da / Nurullah Genç
14:00 Sürgün ülkeden başkentler başkentine / Sezai Karakoç
24:00 Ihlamurlar / Bahattin Karakoç
27:00 Bir bahar akşamı / Seslendiren: Kubilay Doğan
33:00 İstanbul / Ziya Osman Saba
37:00 Gözlerin İstanbul oluyor birden / Yavuz Bülent Bakiler
40:00 Dönülmez akşamın ufkundayız / Seslendiren: Kubilay Dönmez

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