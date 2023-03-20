Şiir Vakti I 20. Bölüm

Şiir Vakti'nde bu hafta usta şair İbrahim Sadri; edebiyatımızın büyük isimlerinden seçme şiirleri yorumladı.

00:00 Şiir Vakti

03:30 Siyah gözlerine / Nurullah Genç

09:00 Olsan da bir olmasan da / Nurullah Genç

14:00 Sürgün ülkeden başkentler başkentine / Sezai Karakoç

24:00 Ihlamurlar / Bahattin Karakoç

27:00 Bir bahar akşamı / Seslendiren: Kubilay Doğan

33:00 İstanbul / Ziya Osman Saba

37:00 Gözlerin İstanbul oluyor birden / Yavuz Bülent Bakiler

40:00 Dönülmez akşamın ufkundayız / Seslendiren: Kubilay Dönmez