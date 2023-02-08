5. Bölüm | Et Pişirmek

Kabak tatlısı hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Et pişirirken dikkat edilmesi gerekenler nedir? Mantar alırken, hazırlarken, pişirirken önemli olan nedir? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Sofra programına bu hafta Yemek Yazarı Emine S. Beder konuk oldu.

Sofra her Cumartesi Vav TV'de...

00:00 Sofra

04:00 Kabak tatlısı hazırlamanın püf noktaları

12:00 Et pişirirken dikkat edilmesi gerekenler

16:00 Mantar alırken, hazırlarken, pişirirken önemli olanlar

21:00 Halil İbrahim Sofrası bereketinin hikayesi...

23:00 Konya yöresine ait zülbiye tarifi

30:00 Bakliyat saklamanın püf noktaları

33:00 Kahvaltılık domates sosu tarifi

40:00 Kereviz salatası tarifi