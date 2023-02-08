5. Bölüm | Et Pişirmek

Kabak tatlısı hazırlamanın püf noktaları nelerdir? Et pişirirken dikkat edilmesi gerekenler nedir? Mantar alırken, hazırlarken, pişirirken önemli olan nedir? Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Sofra programına bu hafta Yemek Yazarı Emine S. Beder konuk oldu.
Sofra her Cumartesi Vav TV'de...
00:00 Sofra
04:00 Kabak tatlısı hazırlamanın püf noktaları
12:00 Et pişirirken dikkat edilmesi gerekenler
16:00 Mantar alırken, hazırlarken, pişirirken önemli olanlar
21:00 Halil İbrahim Sofrası bereketinin hikayesi...
23:00 Konya yöresine ait zülbiye tarifi
30:00 Bakliyat saklamanın püf noktaları
33:00 Kahvaltılık domates sosu tarifi
40:00 Kereviz salatası tarifi