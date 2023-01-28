9. Bölüm | Bayatlamayan Fındıklı Kurabiye Tarifi

Vişneli sos hazırlamanın püf noktaları nelerdir?

28 Ocak 2023 | 18:50
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen #Sofra programının 9. bölümüne Esma Erişmiş konuk oldu.

00:00 Sofra

04:00 Karaciğer dostu etli enginar yemeği tarifi

10:00 Bayatlamayan fındıklı kurabiye tarifi Sofra'da...

20:00 Pratik vişneli sütlü tatlı tarifi Sofra'da...

24:00 Vişneli sos hazırlamanın püf noktaları...

27:00 Vişneleri dondururken ve saklarken nelere dikkat etmeliyiz?

32:00 Evde pratik bir şekilde krem peynir nasıl hazırlanır?

34:00 İsrafı önlemek için neler yapılabiliriz?

37:00 Lezzetli ve pratik çay saati tarifleri Sofra'da

44:00 Sivas Usulü yöresel yoğurtlu bulgur köftesi tarifi Sofra'da...

46:00 Sivas mutfak kültürü ve yemekleri

51:00 Sağlık deposu renkli salata tarifi Sofra'da....

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

1. Bölüm I Osmanlı Mutfağından Günümüze: Mutancana
1. Bölüm I Osmanlı Mutfağından Günümüze: Mutancana 24 Aralık 2022 | 14:29
2. Bölüm I Sebze Yemeği Pişirmenin Püf Noktaları
2. Bölüm I Sebze Yemeği Pişirmenin Püf Noktaları 25 Aralık 2022 | 23:44
3. Bölüm I Hazır Yufkadan Baklava Nasıl Yapılır?
3. Bölüm I Hazır Yufkadan Baklava Nasıl Yapılır? 24 Aralık 2022 | 12:42
4. Bölüm I Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Altın Süt
4. Bölüm I Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Altın Süt 25 Aralık 2022 | 23:44
6. Bölüm I Diyarbakır Bayram Çöreğinin yapılışı
6. Bölüm I Diyarbakır Bayram Çöreğinin yapılışı 26 Aralık 2022 | 08:07
7. Bölüm | Saray Mutfağından Günümüze Gelen Ayva Tatlısı
7. Bölüm | Saray Mutfağından Günümüze Gelen Ayva Tatlısı 28 Ocak 2023 | 19:57
8. Bölüm | İstanbul Pilavı tarifi
8. Bölüm | İstanbul Pilavı tarifi 25 Ocak 2023 | 17:08
9. Bölüm | Sivas Mutfak Kültürü ve Yemekleri
9. Bölüm | Bayatlamayan Fındıklı Kurabiye Tarifi 28 Ocak 2023 | 19:57