9. Bölüm | Bayatlamayan Fındıklı Kurabiye Tarifi

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla gerçekleşen #Sofra programının 9. bölümüne Esma Erişmiş konuk oldu.
00:00 Sofra
04:00 Karaciğer dostu etli enginar yemeği tarifi
10:00 Bayatlamayan fındıklı kurabiye tarifi Sofra'da...
20:00 Pratik vişneli sütlü tatlı tarifi Sofra'da...
24:00 Vişneli sos hazırlamanın püf noktaları...
27:00 Vişneleri dondururken ve saklarken nelere dikkat etmeliyiz?
32:00 Evde pratik bir şekilde krem peynir nasıl hazırlanır?
34:00 İsrafı önlemek için neler yapılabiliriz?
37:00 Lezzetli ve pratik çay saati tarifleri Sofra'da
44:00 Sivas Usulü yöresel yoğurtlu bulgur köftesi tarifi Sofra'da...
46:00 Sivas mutfak kültürü ve yemekleri
51:00 Sağlık deposu renkli salata tarifi Sofra'da....