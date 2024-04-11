Bayramda Sağlıklı Bir İçecek: Hibiskus Şerbeti | Bizim Sofra

Bizim Sofra programının bu haftaki bölümüne Emine Bedir konuk oldu.

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Bizim Sofra yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bizim Sofra

02:17 Yaprak Sarma İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi

02:47 Bayramların Vazgeçilmezi, Saray Usulü Yaprak Sarma Tarifi Bizim Sofra'da...

05:40 Bol Çeşnili, Zeytinyağlı Yaprak Sarma Tarifi Bizim Sofra'da...

12:05 Emine Beder'in Özel Tarifi: Şerbetli Örgülü Bayram Tatlısı...

18:57 Şerit Böreği İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi

19:40 Bayramda Sağlıklı Bir İçecek: Hibiskus Şerbeti