Bayramda Sağlıklı Bir İçecek: Hibiskus Şerbeti | Bizim Sofra
Bizim Sofra programının bu haftaki bölümüne Emine Bedir konuk oldu.
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Bizim Sofra yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Bizim Sofra
02:17 Yaprak Sarma İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi
02:47 Bayramların Vazgeçilmezi, Saray Usulü Yaprak Sarma Tarifi Bizim Sofra'da...
05:40 Bol Çeşnili, Zeytinyağlı Yaprak Sarma Tarifi Bizim Sofra'da...
12:05 Emine Beder'in Özel Tarifi: Şerbetli Örgülü Bayram Tatlısı...
18:57 Şerit Böreği İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi
19:40 Bayramda Sağlıklı Bir İçecek: Hibiskus Şerbeti