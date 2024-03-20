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Çökertme Kebabı Hazırlamanın Püf Noktaları - Bizim Sofra 20 Mart 2024 7. Bölüm
Pavlova hazırlamanın püf noktaları - Bizim Sofra 18 Mart 2024 6. Bölüm
Bursa'nın meşhur peynir tatlısı tarifi - Bizim Sofra 15 Mart 2024 5. Bölüm
Bursa'nın Meşhur Lezzeti Pideli Köfte Tarifi I Bizim Sofra 15 Mart 2024 4. Bölüm
Kremalı Havuç Çorbası Hazırlamanın Püf Noktaları | Bizim Sofra 15 Mart 2024 3. Bölüm
Tam Kıvamında Hünkar Beğendi Hazırlamanın Püf Noktaları | Bizim Sofra 15 Mart 2024 2. Bölüm
Püf Noktalarıyla Ramazan Pidesi Tarifi | Bizim Sofra 15 Mart 2024 1. Bölüm
Bol Baharatlı Harcı İle Çıtır Çıtır Baklava Kebabı Tarifi | Sofra 17 Aralık 2023 28. Bölüm
Sivas Yöresine Ait Helvalı Kömbe Tarifi | Sofra 15 Aralık 2023 27. Bölüm
Tüm Püf Noktalarıyla Pratik Bazlama Hazırlanışı | Sofra 04 Aralık 2023 25. Bölüm
Glutensiz Ekmek Nasıl Hazırlanır? | Sofra 25 Kasım 2023 24. Bölüm
Yayla Ateşinde Sac kavurma tarifi | Sofra 18 Kasım 2023 23. Bölüm
Türk Mutfağının Vazgeçilmez Tatlısı Şekerpare | Sofra 05 Kasım 2023 22. Bölüm
Tam kıvamında tavuk kapama tarifi I Sofra 28 Ekim 2023 21. Bölüm
Bol Sebzeli İç Harcıyla Levrek Sarma Tarifi | Sofra 21 Ekim 2023 20. Bölüm
Pilav Yapmanın Püf Noktaları | Sofra 14 Ekim 2023 19. Bölüm
Bayburt'un Mutfak ve Sofra Kültürü | Sofra 07 Ekim 2023 18. Bölüm
Meşhur Çerkes Mantısı Tarifi | Sofra 04 Ekim 2023 17. Bölüm
Kandil Simidi Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 16. Bölüm
Biberli Ekmek Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 15. Bölüm
Balkanların Meşhur Lezzeti Çıtır Çıtır Boşnak Mantısı Tarifi | Sofra 04 Ekim 2023 14. Bölüm
Osmanlı Sarayında Aşure Yapımı | Sofra 04 Ekim 2023 13. Bölüm
Saray Aşuresi I Sofra 04 Ekim 2023 12. Bölüm
Bol Baharatlı Adıyaman Tablaması Tarifi | Sofra 05 Ekim 2023 11. Bölüm
Tabule Salatası I Sofra 22 Temmuz 2023 10. Bölüm
Sivas Mutfak Kültürü ve Yemekleri I Sofra 22 Temmuz 2023 9. Bölüm
İstanbul Pilavı tarifi I Sofra 04 Eylül 2023 8. Bölüm
Saray Mutfağından Günümüze Gelen Ayva Tatlısı I Sofra 22 Temmuz 2023 7. Bölüm
Diyarbakır Bayram Çöreğinin yapılışı I Sofra 22 Temmuz 2023 6. Bölüm
Konya Yöresine Ait Zülbiye Tarifi I Sofra 04 Ekim 2023 5. Bölüm
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Altın Süt I Sofra 22 Temmuz 2023 4. Bölüm
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Sebze Yemeği Pişirmenin Püf Noktaları I Sofra 22 Temmuz 2023 2. Bölüm
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Çökertme Kebabı Hazırlamanın Püf Noktaları - Bizim Sofra

Bizim Sofra programının 7. bölümüne Doç. Dr. Mehmet Akif Şen konuk oldu.

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Bizim Sofra yeni bölümüyle sizlerle...

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