Baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? Baklava tarifi... Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Sofra programına bu hafta Zeynep Tayfur konuk oldu. Tarhananın faydaları neler? Yumurtanın taze olduğunu nasıl anlarız? Tahinin sağlığa faydaları nedir? Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? Sofra her Cumartesi Vav TV'de...

00:00 Sofra

03:00 Kütahya yöresinden Vali Gülü Köftesi tarifi

04:30 Tarhananın faydaları neler?

11:00 Yumurtanın taze olduğunu nasıl anlarız?

26:00 Pratik, çıtır çıtır tahinli kuru baklava tarifi

29:00 Tahinin sağlığa faydaları nedir?

33:00 Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?

38:00 Aşotu çorbası tarifi

54:00 Günün menüsü