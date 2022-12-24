Hazır Yufkadan Baklava Nasıl Yapılır? | Sofra

Sofra programında Zeynep Tayfur hazır yufkadan baklava yapımını anlattı.

24 Aralık 2022 | 14:31
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Baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? Baklava tarifi... Sümeyye Baltacı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Sofra programına bu hafta Zeynep Tayfur konuk oldu. Tarhananın faydaları neler? Yumurtanın taze olduğunu nasıl anlarız? Tahinin sağlığa faydaları nedir? Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? Sofra her Cumartesi Vav TV'de...

00:00 Sofra
03:00 Kütahya yöresinden Vali Gülü Köftesi tarifi
04:30 Tarhananın faydaları neler?
11:00 Yumurtanın taze olduğunu nasıl anlarız?
26:00 Pratik, çıtır çıtır tahinli kuru baklava tarifi
29:00 Tahinin sağlığa faydaları nedir?
33:00 Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?
38:00 Aşotu çorbası tarifi
54:00 Günün menüsü

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