Nefis Bir Tatlı Kaymaklı Cevizzade Tarifi | Bizim Sofra
Bizim Sofra programının 15. bölümüne Muazzez Ayşe Ganioğlu konuk oldu.
Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Bizim Sofra yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Bizim Sofra
02:08 Köz Patlıcan Çorbası İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi
02:31 Son Derece Besleyici Ve Doyurucu Bir Lezzet Köz Patlıcan Çorbası Tarifi Bizin Sofra'da...
03:31 Patlıcan Közlerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
06:40 Fırında Tavuk Sarma İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi
07:10 Gösterişli Bir Lezzet, Tavuk Sarma Tarifi Bizim Sofra'da...
21:20 Kaymaklı Cevizzade Tatlısı İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi
21:41 Dışı Çıtır, Nefis Bir Tatlı Kaymaklı Cevizzade Tarifi Bizim Sofra'da...