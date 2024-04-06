Nefis Bir Tatlı Kaymaklı Cevizzade Tarifi | Bizim Sofra

Bizim Sofra programının 15. bölümüne Muazzez Ayşe Ganioğlu konuk oldu.

Sümeyye Baltacı'nın sunumuyla Bizim Sofra yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bizim Sofra

02:08 Köz Patlıcan Çorbası İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi

02:31 Son Derece Besleyici Ve Doyurucu Bir Lezzet Köz Patlıcan Çorbası Tarifi Bizin Sofra'da...

03:31 Patlıcan Közlerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

06:40 Fırında Tavuk Sarma İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi

07:10 Gösterişli Bir Lezzet, Tavuk Sarma Tarifi Bizim Sofra'da...

21:20 Kaymaklı Cevizzade Tatlısı İçin Gerekli Olan Malzeme Listesi

21:41 Dışı Çıtır, Nefis Bir Tatlı Kaymaklı Cevizzade Tarifi Bizim Sofra'da...