İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...
Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı konuk oldu.
00:00 Son Davet
05:30 Türkiye'de kıraat ilminin gelişimi
12:00 Günümüzde Kur'an kıraati ve tefsiri
16:00 Kur'an eğitiminde abide bir şahsiyet: Abdurrahman Gürses
21:00 Türkiye'de Kur'an ve kıraat eğitimi
29:00 Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi
37:00 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kıraat ilmi
46:00 Geçmişten günümüze Kur'an-ı Kerim öğretimi
57:00 Kıraat ilmi ile alakalı eserler ve müellifleri
01:12:00 Türkiye'de hafızlık eğitimi
01:32:00 Kur'an ile irtibatımız nasıl olmalı?
01:42:00 Taha Abdurrahman'ın Kur'an'ı anlama yöntemi