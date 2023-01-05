84. Bölüm | Türkiye'de Kıraat İlminin Gelişimi

Kur'an ile irtibatımız nasıl olmalı?

05 Ocak 2023 | 19:41
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...

Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı konuk oldu.

00:00 Son Davet

05:30 Türkiye'de kıraat ilminin gelişimi

12:00 Günümüzde Kur'an kıraati ve tefsiri

16:00 Kur'an eğitiminde abide bir şahsiyet: Abdurrahman Gürses

21:00 Türkiye'de Kur'an ve kıraat eğitimi

29:00 Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi

37:00 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kıraat ilmi

46:00 Geçmişten günümüze Kur'an-ı Kerim öğretimi

57:00 Kıraat ilmi ile alakalı eserler ve müellifleri

01:12:00 Türkiye'de hafızlık eğitimi

01:32:00 Kur'an ile irtibatımız nasıl olmalı?

01:42:00 Taha Abdurrahman'ın Kur'an'ı anlama yöntemi

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