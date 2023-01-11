85. Bölüm | Günümüzde Fetva Usulü

Fetva veren kişinin mesleği mi esastır ilmi mi?

12 Ocak 2023 | 14:10
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İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Osman Şahin ve Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Günümüzde Fetva Usulü ve Fetvanın Teopolitiği

05:00 Fetva günümüzde neden bu kadar önemli hale geldi?

10:00 Fetva kelimesi tarih içinde değişime uğradı?

13:00 Fetva sadece soru sormak mıdır?

28:00 Fetva vermek şart mıdır?

33:00 Herkes fetva verebilir mi?

43:00 Fetva takvayı nasıl etkiler?

01:02:00 Fetva veren kişinin mesleği mi esastır ilmi mi?

01:12:00 Fetvalar zaman ve zemine göre değişir mi?

01:20:00 Fetva verebilmek için sadece İslam hukuku bilgisi yeterli mi?

01:26:00 Fıkıh kuralları güncellenebilir mi?

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