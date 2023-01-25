87. Bölüm | Tarihsel Arka Planıyla İslamofobi

Diasporadaki Müslümanların sorunları nelerdir?

25 Ocak 2023 | 12:30
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Tarihsel arka planıyla İslamofobi... İsveç'te Kur'an Yakılması ve Batı'da İslam Algısı... Batı'da İslamofobi ve İslam karşıtlığının kökleri... Diasporadaki Müslümanların sorunları nelerdir? Avrupa İslam Projesi neyi amaçlıyor? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler…

İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te...

Son Davet'e bu hafta Sabahattin Zaim Üni. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan konuk oldu.

00:00 İsveç'te Kur'an Yakılması ve Batı'da İslam Algısı

11:00 Tarihsel arka planıyla İslamofobi

19:30 Batı'da İslamofobi ve İslam karşıtlığının kökenleri

27:00 Batı'da İslam karşıtlığının icat edilmiş dili olarak İslamofobi

34:30 Diasporadaki Müslümanların sorunları nelerdir?

43:30 Modern Dünya'nın kurgusal korkusu: İslamofobi

45:15 "Avrupa İslam Projesi" neyi amaçlıyor?

48:40 İfade özgürlüğünün kapsamı ve sınırları

53:00 Geçmişten Günümüze İslamofobi: Kökeni, tarihsel gelişimi ve bugünü

01:00:00 Avrupa'daki İslamofobinin "Avrupalı" sebepleri

01:07:00 Avrupa'da İslamofobi: Aşırı sağ/popülist partilerin seçim malzemesi

01:10:00 İslamofobinin doğu ve batı dünyasındaki etkileri

01:15:00 Diasporadaki Müslümanların örgütlenmesi nasıl başladı ve gelişti?

01:18:45 Avrupa'daki İslamofobinin "Avrupalı" sebepleri

01:24:40 Batı'nın bir ötekisi olarak İslam ve Müslümanlar

01:29:00 Avrupa'da İslamofobi: Aşırı sağ/popülist partilerin seçim malzemesi

01:31:10 İfade özgürlüğünün kapsamı ve sınırları

01:33:20 Batı'nın iki yüzü: İslamofobi ve ifade özgürlüğü

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