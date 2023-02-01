89. Bölüm | Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir?

Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir? Şiilik nasıl ortaya çıktı, sünnilikten farkı nedir? Şiiliğin güçlenmesinde hangi siyasi iktidarların etkisi olmuştur? Batınilik nedir, kurucusu kimdir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Batıni yapılanmaların temel karakteristikleri nelerdir?

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Halil İbrahim Bulut ve Prof. Dr. Ali Avcu konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:30 Tarihten Günümüze Şiiliğin Ehli Sünnet'e yönelik teo-politiği

12:00 İran'daki siyasal sistemin mezhebsel zemini

16:00 Şiilik nedir, temel iddiaları nelerdir?

22:30 Şiilik nasıl ortaya çıktı, sünnilikten farkı nedir?

30:00 Şiiliğin sahabe anlayışı nedir?

42:00 Şii ekolleri hangileridir?

47:00 Şiiliğin güçlenmesinde hangi siyasi iktidarların etkisi olmuştur?

57:00 Batınilik nedir, kurucusu kimdir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

01:08:00 Batıni yapılanmaların temel karakteristikleri nelerdir?

01:21:00 Safeviler İran coğrafyasını nasıl şiileştirdi?

01:28:00 Şiiler hangi teo-politikle hareket ediyor?

01:32:00 Günümüzde İran, Irak ve Lübnan Şiiliği

01:40:00 Tarihte ve günümüzde İran'ın şiileştirme politikaları