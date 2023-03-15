94. Bölüm | İbadet metafiziği: Namaz ve oruç

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Erdoğan Baş, Prof. Dr. Kadir Özköse, Doç. Dr. Veysel Akkaya konuk oldu.
00:00 İbadet metafiziği: Namaz ve oruç
04:53 İbadet ve ubudiyet kavramlarından ne anlamalıyız?
10:29 Fıkıh ve ibadet ilişkisi
13:43 İbadetlerin metafiziği ifadesinden ne anlamalıyız?
17:20 Niçin ibadet ediyoruz?
22:45 İbadetlerin esas gayesi olarak "marifetullah"
35:50 İbadet etmenin hikmeti ve faydası nedir?
48:42 İbadetlerin esas gayesi olarak
52:00 Ramazan bize ne öğretir?
58:00 Niçin ibadet ediyoruz?
01:05:00 İbadet metafiziği: Namaz ve Oruç
01:10:00 Oruç tutmanın anlamı nedir?
01:18:00 Marifetullaha yolculuk yapmanın ayı: Ramazan
01:26:00 İslam'da zamanın kıymeti ve doğru değerlendirilmesi
01:38:00 İbadet ne zaman adete dönüşür?