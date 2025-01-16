Gazze'de ve Suriye'de Yaşananlar Sonucu Müslüman Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor? | Son Davet

İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet'te... Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunuculuğunu yaptığı Son Davet adlı programın bu haftaki konuğu Selahaddin Eş Çakırgil ve Dr. İyaad Ammar Erbakan oldu.

00:00 Son Davet

07:00 Şam ve Suriye Müslümanlar İçin Nasıl Bir Öneme Sahip?

10:20 Şam'ı Yeniden Fethinin Müslümanlar İçin Önemi Nedir?

12:00 Gazze'deki Gelişmeler Şam'ın Yeniden Fethini Nasıl Etkiledi?

18:00 Gazze'de ve Suriye'de Yaşananlar Sonucu Müslüman Dünyayı Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?

21:30 61 Yıllık Sürede Suriye'de Neler Yaşandı?

25:00 Suriye'de Baas Yönetimi Nasıl İktidara Geldi?

28:40 Suriye Nasıl Bir Etnik Yapıya Sahip?

30:30 Suriye Halkı Hangi Dini Gruplardan Oluşuyor?

34:30 Suriye'de Azınlık Gruplar Nasıl Bir Etkiye Sahip?

36:20 Suriye'de Azınlık Gruplar Nasıl Bir Etkiye Sahip?

45:00 Suriye'deki Gelişmeler Bölgenin Kaderini Nasıl Etkiliyor?

54:00 Şam ve Anadolu Arasında Nasıl Bir Kültürel Bağ Var?

57:50 Osmanlı, Şam Kültürünü Nasıl Etkiledi?

01:00:00 İran, Suriye'deki Gelişmelerde Nasıl Bir Role Sahip?

01:03:00 Tarihi Süreçte İran - Suriye İlişkisi Nasıl Şekillendi?

01:08:00 Şii - Sünni Çatışmaları Suriye'deki Gelişmelere Nasıl Yön Veriyor?

01:13:00 61 Yıllık Sürede Suriye'de Neler Yaşandı?

01:30:00 BAAS Yönetimi Sonrası Suriye'yi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?